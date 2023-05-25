25.05.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал о люке с шиной вместо крышки
25.05.2023
Почта России продолжает отправлять бесплатные посылки в зону СВО
25.05.2023
Челябинцы высказались против 6-дневной рабочей недели
25.05.2023
Прокуратуру Сатки возглавил новый прокурор
25.05.2023
Южноуральские команды стали полуфиналистами Премьер-лиги КВН
25.05.2023
Семья из Челябинска отдала бойцам-землякам свое наследство
В Челябинске выделяют миллионы на восстановление посадочных площадок остановок
20.12.2022
Ожидание транспорта на челябинской «Орбите» некомфортно и небезопасно
17.11.2022
Пострадавшей при ДТП остановке в Челябинске вернули крышу
17.11.2022
В Челябинске еще почти сто остановок будут «сообщать» о времени прибытия транспорта
08.11.2022
Челябинская остановка с громким названием «1-я Охотничья» год стоит без крыши
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023