В Челябинске выделяют миллионы на восстановление посадочных площадок остановок

В Челябинске комитет дорожного хозяйства объявил аукционы по поиску подрядчика, который займется восстановлением посадочных площадок остановок общественного транспорта.

Начальная цена одного из аукционов на выполнение вышеназванных работ составляет 32 миллиона 905 тысяч 902,26 рубля. Заявки от претендентов на получение этого муниципального контракта принимаются с 22 по 30 мая.

Победителю аукциона предстоит восстановить посадочные площадки следующих остановок: «Цирк» (левая и правая площадки), «Улица Калинина» (левая и правая площадки) – на улице Кирова; «Улица Кудрявцева», «Улица Артиллерийская» (левая площадка – на восток, правая площадка – на запад) – на проспекте Победы; «Депо 2» (правая площадка – в центр и левая площадка) на Свердловском тракте; «ЧТЗ» (правая и левая площадки на высадку) - на улице Танкистов; «Лакокрасочный завод» (правая площадка - от центра и левая площадка – в центр), «Ветлечебница» (правая площадка – от центра и левая площадка – в центр) на Свердловском тракте.

Посадочные площадки данных остановок должны быть восстановлены до 20 августа текущего года.

Как отмечается в технической документации, срок гарантии качества на выполненные работы (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) составит: для слоев основания - восемь лет; для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона - четыре года; для нижнего слоя дорожного покрытия - пять лет; для плиточного покрытия - четыре года; для бортового камня - пять лет; для автопавильонов (в том числе освещение, информационное табло) - пять лет; для дорожных знаков на оцинкованных стойках – пять лет; для оцинкованного перильного и экранного ограждения – пять лет.

Еще один аукцион на выполнение аналогичных работ размещен на сайте госзакупок 24 мая. Заявки принимаются до первого июня. Заказчик – комитет дорожного хозяйства Челябинска. Начальная цена контракта – десять миллионов 977 тысяч 927,66 рубля.

До 20 августа 2023 года победитель аукциона должен будет привести в надлежащее состояние посадочные площадки на следующих остановках: «Алое поле» (левая и правая площадки) на Свердловском проспекте, «Медгородок» (левая и правая площадки) на улице Блюхера, «ДС Юность» (левая и правая площадки) на улице Труда, «Улица Харлова (Алмаз)» на Копейском шоссе.