21.04.2023
В Челябинске закроют движение по Краснопольскому проспекту
20.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля (18+)
20.04.2023
В Челябинске продолжается облава на нелегальных мигрантов
20.04.2023
Челябинцам представили проект границ туристского центра города
20.04.2023
В Челябинске стартовала Школа этнокультурной журналистики
20.04.2023
В Челябинске прошел фестиваль сотворчества «Ты не один!»
В Челябинске закроют движение по Краснопольскому проспекту
18.04.2023
В Красноармейском районе ограничат движение транспорта на автодороге Р-254
03.03.2023
Из-за работ по установке пешеходного перехода на трассе М-5 будет ограничено движение
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Ограничение движения транспорта по М-5 в Челябинской области продлено до 20 часов
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023