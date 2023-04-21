В Челябинске закроют движение по Краснопольскому проспекту

В Челябинске в предстоящие выходные закроют движение транспорта по Краснопольскому проспекту.

Движение будет временно прекращено в районе дома №17-Б с 22 часов 21 апреля до шести утра 24 апреля.

Как поясняют в мэрии, это связано с работами по подключению к централизованной системе теплоснабжения.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.