23.01.2023
В Челябинске на 3,5 миллиона рублей оштрафованы подрядчики за плохую уборку снега
23.01.2023
Киалимская бабушка раскроет жителям Златоуста тайны таганайских ветров и северных орхидей
23.01.2023
«Таганай» начал «перепись» хвостатых и крылатых жителей
22.01.2023
В Челябинске шестилетний ребенок попал под машину
22.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 23 января (18+)
22.01.2023
В ночь на воскресенье наступил Новый год по лунному календарю
В Челябинске запустили систему видеофиксации выбросов загрязняющих веществ
17.01.2023
Сняты ограничения: Виталий Безруков может вернуться на «экологическую» работу
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
06.12.2022
Минэкологии объяснило причину превышения вредных веществ в воздухе в Челябинске
28.11.2022
Проект реабилитации реки Миасс в Челябинске не будет готов в 2022 году, контракт расторгнут
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023