В Челябинске запустили систему видеофиксации выбросов загрязняющих веществ

В Челябинске начала работать новая система видеофиксации вредных выбросов, которая позволит не только вести мониторинг за действующими промышленными предприятиями, но и определить неизвестные источники загрязнения воздуха. Пока она действует в пилотном режиме, сообщает минэкологии региона.

Система видеофиксации выбросов уже используется на некоторых промышленных предприятиях региона. Но в комплексе со стационарными постами, лабораториями, сигнальными станциями в Центре экологического мониторинга Челябинской области она представлена впервые и является уникальной.

На сегодня камеры визуального мониторинга контролируют промышленные площадки Калининского, Тракторозаводского, Металлургического районов Челябинска.

«В настоящее время территориальная сеть наблюдения за атмосферным воздухом насчитывает 10 стационарных постов, 10 сигнальных станций, три передвижных поста наблюдения, - пояснил начальник Центра экологического мониторинга Челябинской области Владислав Коробкин.

По его словам, в сети визуального мониторинг девять камер, из них четыре - инфракрасного спектра. Они могут вести наблюдение при любой погоде, в любое время суток и в диапазоне, который не виден при обычном взгляде. Можно определять температуру выбросов и внешних газоходов.

«Это помогает при ориентировании передвижных лабораторий, а также работе органов регионального надзора при выявлении несанкционированных источников выбросов и принятии соответствующих мер», – отметил Коробкин.

Изображение с камер просматривают диспетчеры, которые работают в круглосуточном режиме. В случае появления подозрительных тепловых загрязнений на место оперативно направляется передвижная лаборатория и инспектор государственного регионального экологического надзора, а также проводятся замеры. На месте устанавливаются возможные источники загрязнения.

Информация о выбросах, зафиксированных с помощью системы автоматического видеонаблюдения, поступает в отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии из Центра экологического мониторинга области. Как пояснил начальник отдела Антон Буйло, для проверки полученной информации специалисты отдела организуют выездное обследование без захода на предприятие.

«В соответствии с действующим законодательством в настоящее время у нас нет оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий на самом предприятии, то есть непосредственно во взаимодействии с ним, - пояснил Антон Буйло. – Однако, чтобы полностью проверить полученную информацию, мы все равно проводим замеры, изучаем отчетную документацию данного предприятия. В случае необходимости совместно с природоохранной прокуратурой будет организована внеплановая проверка».