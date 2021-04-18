В челябинском горсаду имени Пушкина установят современный туалет для отдыхающих

В челябинском горсаду имени Пушкина в Советском районе установят комфортный, современный туалет для отдыхающих. Его установят на территории детской площадки «Лукоморье», рассказал районный глава Владислав Макаров.

«Давайте вспомним про практику Центрального района, который начал устанавливать модульные туалеты. Сейчас в том месте, где мы собираемся делать благоустройство, находится старый, полуразрушенный туалет, которым тем не менее вынуждены пользоваться посетители этой детской площадки. Так как другого не было, приходилось пользоваться таким. Сейчас имеющийся туалет демонтируют, а чуть в стороне, на территории самого «Лукоморья», поставят современный модульный туалет. Здесь мы, естественно, учли интересы всех посетителей парка. Средства на это переведены в рамках инициативного бюджетирования. Мы поддержали данную идею. Средств должно хватить и на приобретение, и на установку туалета, и на его дальнейшее содержание, чтобы отдыхающим было приятно в него зайти», - сообщил Владислав Макаров.

Он отметил, что комфортный туалет установят в рамках создания пешеходной зоны по периметру горсада имени Пушкина (новое общественное пространство появится благодаря федеральной программе «Формирование современной городской среды»).

«Если сейчас стоять на Цвиллинга, возле здания профсоюзов, на Цвиллинга, 43, драмтеатр виден, до него рукой подать, но пройти к нему можно или в обход - по улице Тимирязева, или через центральный вход в горсад, по хитросплетениям его дорожек. Прямого прохода там нет, и это очень многим не нравится. Соответственно, сейчас забор будет демонтирован, при этом территория городского сада все равно останется огороженной. Просто будет новый забор, по периметру детской площадки «Лукоморье»», - рассказал Владислав Макаров.

По словам главы Советского района, проект создания новой пешеходной зоны предусматривает дополнительное озеленение (несмотря на то, что растительности в горсаду и без того хватает), установку различных скамеек, пергол, качелей диванного типа и прочих оригинальных малых архитектурных форм.

«Само собой, поставим урны, потому что их в центре города много не бывает, сделаем наружное освещение, чтобы никому не страшно было ходить в темное время суток», - подчеркнул Владислав Макаров.

Он отметил, что проект создания пешеходной зоны по периметру горсада имени Пушкина решает еще одну очень важную проблему.

«Сегодня, если стоять у крылечка драмтеатра, то, чтобы пройти на улицу Тимирязева, мамам с колясками или представителям маломобильных групп граждан приходится непросто. Дело в том, что пандус там есть лишь в одном месте, но он установлен не по нормативу 45 градусов. На втором и третьем лестничных маршах пандусы и вовсе отсутствуют, поэтому, если у обычных пешеходов проблем нет, то людям с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками пройти невозможно», - сказал Владислав Макаров (здесь нельзя не вспомнить, как в 2019-м году власти Челябинска обещали установить у театра драмы имени Наума Орлова лифт для удобства данных категорий челябинцев – прим.).

Также глава Советского района рассказал, что благодаря появлению новой пешеходной зоны с пандусами, которые будут иметь нормативные уклоны, и инвалиды на колясках, и мамы с колясками, смогут спокойно проходить и к трамвайным остановкам на Цвиллинга (на одной из них, прямо возле горсада, давным-давно отпали и повисли буквы – прим.), и спускаться ниже, к остановкам общественного транспорта на Свободы (там ходят автобусы, троллейбусы и маршрутки).

«А если кому-то захочется вернуться на площадь Революции и пройти к поющему фонтану, это можно будет сделать через улицу Тимирязева, правда, сделав небольшой крюк», - сообщил Владислав Макаров.

Он подчеркнул, что сегодня используется далеко не весь потенциал горсада имени Пушкина: подойти к нему можно с улиц Цвиллинга и Орджоникидзе. Две остальные стороны популярного места отдыха до настоящего момента «не работали».

«Поэтому сейчас одну сторону задействуем, со стороны драмтеатра. По крайней мере параллельно улице Тимирязева будет пешеходная зона, там появятся калитки, которые будут круглосуточно открыты: хочешь – заходи, не хочешь заходить - иди насквозь. На новой пешеходной зоне можно будет заниматься скандинавской ходьбой, бегать, кататься на велосипедах - все хитросплетения дорожек будут хорошо сочетаться друг с другом. И в дальнейшем хотим реализовать задачу – оживить территорию ближе к улице Карла Либкнехта, захватив промзону бывшей «Реалбазы» со складами, которая является продолжением улицы Кирова. Данная площадка находится параллельно улице Елькина и продолжается почти до улицы Овчинникова. Соответственно, хотим оживить еще и этот пятачок. Точнее не пятачок, а достаточно большой квартал», - поделился планами на будущее Владислав Макаров.

Пешеходная зона по периметру горсада имени Пушкина, согласно условиям контракта, должна быть сделана до первого августа. Районный глава сказал, что, возможно, это событие произойдет быстрее. Если новое общественное пространство появится раньше первого августа, это будет хорошо и для подрядчика, и для жителей, которые смогут подольше, до наступления холодной погоды, наслаждаться результатами благоустройства.

«Кроме того, не нужно забывать, что впереди – День города (13 сентября) и День Советского района (десятое сентября). Эти даты находятся совсем рядом друг с другом», - отметил Владислав Макаров.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, в конце текущей рабочей недели Владислав Макаров и его заместитель Евгений Петров побывали на месте проведения работ по благоустройству пешеходной зоны от здания обкома профсоюзов до драмтеатра.

«Для организации эффективного взаимодействия на выездное совещание было приглашено руководство МАУ «Горсад Пушкина» и подрядных организаций. На сопредельной территории детского городка «Лукоморье» в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования будет установлен современный модульный туалет, а старый, изживший себя, демонтируют в ближайшие дни. Также на территории «Лукоморья» отреставрируют фонтан и приведут в порядок детские аттракционы», - рассказали в районной мэрии.

Напомним, в 2021-м году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в Советском районе Челябинска будет создано также общественное пространство в поселке Локомотивный.