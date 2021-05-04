В челябинском парке Гагарина завершилась акарицидная обработка

Челябинский парк имени Гагарина сегодня, четвертого мая, сообщил о завершении акарицидной (противоклещевой) обработки.

В любимом горожанами и гостями южноуральской столицы месте отдыха обработаны все площадки развлечений, аллеи и карьеры, дорожки и лыжероллерная трасса, а также газоны и лесной массив в границах парка.

Отметим, акарицидная обработка не является стопроцентной защитой от нападения клещей. Самый лучший способ обезопасить себя от возможных последствий укуса опасного членистоногого – это прививка.

Фото: Сообщество парка имени Гагарина в ВКонтакте