В Челябинске ищут исполнителя второго контракта по благоустройству Сада камней в Центральном районе.

Победителю аукциона предстоит выполнить работы по устройству наружного освещения, видеонаблюдения и ремонту фонарей общественного пространства, расположенного в границах Набережной реки Миасс, Государственного исторического музея Южного Урала, улиц Красной и Труда.

Начальная цена аукциона составляет 11 миллионов 469 тысяч 733,36 рубля. Заявки от претендентов на получение контракта принимаются в период с 11 по 19 мая. Все вышеназванные работы победителю аукциона предстоит выполнить в срок до первого сентября текущего года.

Напомним, первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней состоялся 11 мая. Победитель пока не объявлен - работает комиссия. Исполнителю этого контракта предстоит провести на общественном пространстве земляные работы и уложить покрытие - брусчатку и асфальт. Начальная цена данного контракта - 38 миллионов 631 тысяча 625,40 рубля.

Каким станет Сад камней после благоустройства, читайте здесь.