В Челябинской области арендаторы «оккупировали» озеро Подборное

В Челябинской области памятник природы озеро Подборное арендаторы закрыли для посещения. По сообщениям местных жителей села Хомутинино Увельского района в социальных сетях, предприниматели поставили шлагбаум и берут деньги за посещение пляжа. Специалисты регионального минэкологии по жалобам граждан уже провели рейдовые мероприятия.

«С начала лета подъехать к озеру на допустимое (по закону) расстояние было возможно. Сегодня приехали с семьёй и старенькой мамой и натолкнулись на шлагбаум. За проезд на берег (повторюсь, на допустимое расстояние) потребовали оплату 400 рублей за сутки. Непонятно почему вновь все закрыли. Вроде бы вопрос о бесплатном посещении озер уже был решен. Просим разобраться со сложившейся ситуацией», - обратился Александр Монастырев к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Как сообщили в администрации Увельского района, земельный участок, расположенный вблизи озера Подборное предоставлен по результатам аукциона в аренду индивидуальному предпринимателю для проведения культурно-развлекательных мероприятий. На использование арендуемого участка распространяются ограничения, поскольку он входит в границы охранной зоны памятника природы – озера Подборное. Но арендатор правила игнорирует.

Местные жители обратились в региональное минэкологии, которое по обращениям провело рейдовое мероприятия совместно со специалистами ОГУ «Особо охраняемые природные территории».

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«По обращению граждан 30 июля была организована проверка при участии сотрудников Министерства экологии Челябинской области и прокуратуры. Арендаторам было указано на недопустимость подобных действий. Согласно законодательству, человек имеет право подойти к любому водному объекту, исключение составляют лишь пляжи медицинских учреждений и специализированных санаториев. Сегодня мы провели контрольную закупку и убедились, что после обращения к губернатору в социальных сетях и выезда проверяющих данные нарушения были устранены», - рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Виталий Безруков отмечает, что вопросы к арендаторам все еще остаются. Оперативная группа зафиксировала вдоль дороги рвы, препятствующие подъезду к озеру. Помимо этого, увидели еще одно грубое нарушение – выемку грунта на территории памятника природы, что категорически запрещено законом.

«Мы продолжим работу по тем арендаторам, которые пытаются организовать платные парковки на территории памятника природы. Это является грубым нарушением, штраф порядка 300 тысяч рублей. Также будем проводить контрольные закупки на предмет ограничения доступа граждан к водным объектам. Подобные рейды будут проходить и на других озерах», - добавил Виталий Безруков.

В администрации Увельского района рассказали, что арендатору земельного участка направлено уведомление о недопустимости ограничения прав граждан по свободному доступу к водному объекту общего пользования.