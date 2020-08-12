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Виноваты ливни

В Челябинской области мусор на контейнерных площадках все прибывает

Среда обитания
Сегодня, 20:20
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В Челябинской области мусора на контейнерных площадках все прибывает. 

Увеличение его объемов региональный оператор - ООО "Центр коммунального сервиса" - продолжал фиксировать сегодня вечером, 12-го августа.

Как отмечают в ЦКС, сильнейшие ливни, обрушившиеся на Челябинскую область, привели к размытию дорог на подъезде к полигону Полетаево, а также к отключению электроэнергии на самом полигоне. 

"В связи с этим график мусоровозов отстает на два-два с половиной часа и, как следствие, все процессы, связанные с разгрузкой и выходом на линию в город", - рассказали в Центре коммунального сервиса.

Для ликвидации последствий и восстановления графика ЦКС усилил контроль за работой транспортных компаний, вывозящих отходы. Количество рейсов мусоровозов увеличено.

Региональный оператор заявляет, что оперативно создал все условия для бесперебойной работы инфраструктуры вывоза отходов.

ЦКС призывает жителей Челябинской области с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Также регоператор просит сообщать о переполненных контейнерных площадках на горячую линию: 8-351-200-33-83 для оперативного реагирования и внесения корректировок в маршруты вывоза отходов.

Последствия стихии будут устранены в кратчайшие сроки, пообещали в ЦКС.

 

 

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