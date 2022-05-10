В Челябинской области ограничили проезд к озеру Тургояк

В Челябинской области запретили въезд на береговую территорию одного из любимых мест отдыха южноуральцев – озеру Тургояк. Причина – угроза лесных пожаров.

«С 10 мая вновь будут организованы посты на озере Тургояк. Всех, кто захочет попасть в лесной массив в районе водоёма, будут разворачивать», - предупредили в администрации Миасского городского округа.

Жители смогут попасть в район Тургояка только по специальным пропускам, которые можно будет получить в МКУ "Управления ГОЧС".

Южноуральцам напомнили, в Челябинской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим. Он введен постановлением правительства области, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В этот период запрещен вход и въезд в леса, разведение костра. «Любые вело- и мотопрогулки вокруг Тургояка или просто по лесам округа также запрещены», - отмечают в миасской администрации.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, 11 мая в юго-восточных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).