В Челябинской области плюсовая температура

В понедельник, 9 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов, в низинах – до минус 6 градусов. В ночные часы – минус 5-7 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 7 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 18 минут. Луна растущая.

9 декабря по народному календарю Егорий Зимний, Юрий Холодный.

Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было слышно, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь — это предвещало вьюги и бураны.

На Руси говорили: «У нас два Егория — голодный (6 мая) да холодный (9 декабря)». К Юрьеву дню старались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу.

Именины в этот день: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.