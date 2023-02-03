В Челябинской области полным ходом идет зимняя «перепись» хвостатых и крылатых жителей

В Челябинской области считают диких животных. «Перепись» хвостатых-пернатых, проживающих на территории региона, проводят совместными силами представители минэкологии, «Особо охраняемых природных территорий» и организаций-охотпользователей.

Животных и птиц специалисты считают, используя метод зимнего маршрутного учета, основанном на подсчете следов. Работы включают в себя затирку отпечатков «ног» представителей южноуральской фауны в первый день и учет следов во второй день.

Как рассказали в министерстве экологии региона, зимний маршрутный учет охватывает территории охотничьих угодий и государственных заказников Челябинской области площадью свыше восьми тысяч гектаров и включает в себя планирование учетных маршрутов, полевые работы и расчет численности охотничьих ресурсов.

В общей сложности на Южном Урале насчитывается 1022 маршрута (каждый из них учетчики проходят один-два раза) общей протяженностью более 16 тысяч километров.

«Зимнему учету подлежат такие виды животных и птиц, как олени, лоси, косули сибирские, кабаны, рыси, волки, лисицы, корсаки, куницы, хори, горностаи, колонок, белки, зайцы, рябчик, тетерев, глухарь, куропатка», - рассказали в минэкологии Челябинской области.

Результаты встреченных пересечений следов животных «переписчики» вносят в ведомости зимнего маршрутного учета, сведения которых суммируются в специальной программе и формируются в разрезе исследуемой территории.

Весь комплекс работ, включая определение численности зверей и птиц, живущих в Челябинской области, завершится 25 марта.

Министерство экологии включит результаты зимнего учета в данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и к середине мая предоставит в минприроды России.

В минэкологии отмечают, что знание численности «населения» охотничьих угодий позволяет оценить состояние популяции учитываемых видов животных, рассчитать лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов на предстоящий сезон охоты, спрогнозировать объем биотехнических мероприятий.

Отметим, зимнюю «перепись» крылатого-хвостатого населения проводят и национальные парки «Зигальга» и «Таганай», где учет стартовал несколько раньше, чем на территории охотугодий и заказников.

На Зигальге нынче проложено десять учетных маршрутов, которые охватывают практически всю территорию парка. Здесь посчитать предстоит лосей, кабанов, косуль, волков, лисиц, енотовидных собак, рысей, белок, зайцев-беляков, куниц, горностаев, американских норок, глухарей и рябчиков.

На Таганае проложили 17 учетных маршрутов – также практически на всей территории нацпарка.

Следы, оставленные на снегу обитателям НП «Таганай» и «Зигальга», изучают, чтобы понять, как изменилась (и изменилась ли) численность «прописанных» здесь животных и птиц. Итоги лесной «переписи» станут известны к концу марта.