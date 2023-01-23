«Таганай» начал «перепись» хвостатых и крылатых жителей

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) началась очередная - по следам - «перепись» хвостатого и крылатого населения.

Сотрудникам нацпарка предстоит посчитать лосей, кабанов, косуль, волков, лисиц, енотовидных собак, рысей, белок, зайцев-беляков, куниц, горностаев, американских норок, глухарей и рябчиков.

Как отмечают в «Таганае», 17 проложенных учетных маршрутов охватывают практически всю его территорию.

Изучение следов, оставленных на снегу обитателям нацпарка, продлится два месяца. Исследование сотрудники «Таганая» проводят, чтобы понять, как изменилась численность животных и птиц.

После полевых работ полученные данные будут обработаны и сведены в таблицы. Итоги лесной «переписи» станут известны к концу марта.