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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 23 января, стартует приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весенне
23.01.2023

С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Срок завершения реконструкции государственного цирка в Челябинске вновь перенесен. Губернатор Чел
22.01.2023

Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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23.01.2023 09:33
Фото: Нацпарк «Таганай»

«Таганай» начал «перепись» хвостатых и крылатых жителей

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) началась очередная - по следам - «перепись» хвостатого и крылатого населения.

Сотрудникам нацпарка предстоит посчитать лосей, кабанов, косуль, волков, лисиц, енотовидных собак, рысей, белок, зайцев-беляков, куниц, горностаев, американских норок, глухарей и рябчиков.

Как отмечают в «Таганае», 17 проложенных учетных маршрутов охватывают практически всю его территорию.

Изучение следов, оставленных на снегу обитателям нацпарка, продлится два месяца. Исследование сотрудники «Таганая» проводят, чтобы понять, как изменилась численность животных и птиц.

После полевых работ полученные данные будут обработаны и сведены в таблицы. Итоги лесной «переписи» станут известны к концу марта.

Нацпарк «Таганай»
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 16 по 22 январ
22.01.2023

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 16.01.2023 по 22.01.2023)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Туристический поезд «Легенда Урала», который сейчас курсирует между Уфой и Новоабзаково (Башкорто
21.01.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.01.2023 14:15

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Клиентские службы Отделения СФР по Челябинской области работают в штатном режиме

18.01.2023 14:21

В челябинском музее для Чебурашки нашлось бы место

18.01.2023 14:17

Осуждены бывшие полицейские-взяточники из Магнитогорска, обличенные ФСБ

18.01.2023 13:53

Загрузка музыки в формате МР3 онлайн через музпорталы

18.01.2023 13:18

У челябинского парка Гагарина - новый директор

18.01.2023 13:04

Три с половиной миллиона отдали жители Челябинска лжесиловикам

18.01.2023 12:53

Закрытие Ельцин-центра обсуждалось на первом собрании московского отделения «Культурного фронта России»

18.01.2023 12:47

В Коркино отменили уголовное дело о бездействии властей по отлову безнадзорных собак