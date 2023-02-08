Зимняя «перепись» птиц и зверей в Челябинской области ведется ударными темпами

Минэкологии Челябинской области сообщило промежуточные результаты «переписи» крылатых и хвостатых обитателей региона, отметив, что численность популяций некоторых представителей южноуральской фауны ежегодно возрастает.

«На сегодняшний день объем полевых работ составил 59,3 процента от запланированного. В закрепленных угодьях выполнено 58,14 процента работ, в общедоступных угодьях – 37,8 процента, в заказниках – 87,55 процента», - сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

Отметим, в 2023 году в общедоступных охотничьих угодьях зимний маршрутный учет впервые проводится с привлечением жителей. Цель - дальнейшее участие населения в жеребьевке 70 процентов (от общего количества) разрешений на охоту в данных угодьях. В общей сложности минэкологии Челябинской области заключило 39 соглашений об участии южноуральцев в охотхозяйственном мероприятии по учету численности охотничьих ресурсов.

Напомним, в 2022 году, по данным зимнего маршрутного учета, численность косуль, например, составила 76 553 особи, лосей - 10 421 особь, тетеревов - 49 509 особей, рябчиков - 10 960 особей.

Как рассказали в минэкологии, на Южном Урале насчитывается 1022 маршрута (каждый из них учетчики проходят один-два раза) общей протяженностью более 16 тысяч километров.

Зимнему учету подлежат такие виды животных и птиц, как олени, лоси, косули сибирские, кабаны, рыси, волки, лисицы, корсаки, куницы, хори, горностаи, колонок, белки, зайцы, рябчик, тетерев, глухарь, куропатка.

Весь комплекс работ, включая определение численности зверей и птиц, живущих в Челябинской области, завершится в текущем году 25 марта.