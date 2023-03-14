В Челябинской области появился еще один памятник природы

Природный комплекс Устиновские известняки, расположенный в Челябинской области на границе с Республикой Башкортостан, признан памятником природы. На его территории введен режим особой охраны.

Соответствующее постановление подписал губернатор, председатель правительства области Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Челябинской области постановляет объявить природный комплекс Устиновские известняки памятником природы», - говорится в документе.

Установлены границы памятника, утверждено описание их местоположения.

Памятник природы Устиновские известняки расположен на территории Миасского городского округа (в 4,5 километра севернее села Устиново). Его площадь – 54,58 гектара.

Памятник представляет собой природный каньон реки Миасс (карстово-пещерный комплекс), в который входит пещера Устиновский навес, арки, пещеры и ряд малых поверхностных карстовых форм, сохранившийся участок реликтовых плейстоценовых степей с большим количеством редких видов растений.

На территории памятника природы найдено 126 видов сосудистых растений, из которых 11 занесены в Красную книгу области.

На территории Устиновских известняков встречаются 24 вида млекопитающих (из них пять занесены в Красную книгу), 50 видов птиц (два занесены в Красную книгу) и четыре вида пресмыкающихся (один вид в Красной книге), 278 видов насекомых (три – в Красной книге), три вида амфибий, семь видов рыб.

В границах памятника запрещено предоставлять земельные участки (за исключением строительства, реконструкции линейных объектов или организации экологических учебных троп), а также вырубка лесных насаждений, проведение изыскательских, взрывных и буровых работ, добыча полезных ископаемых, отсыпка дна и береговой полосы водного объекта, применение ядохимикатов, размещение кладбищ и скотомогильников, размещение стоянок, парковок, ремонтных мастерских, автозаправок, моек и иных промобъектов. Можно ездить только по дорогам, имеющим твердое покрытие. Нельзя останавливаться вне дорог и специально оборудованных мест.

На территории памятника природы запрещен пасти животных, кататься на лошадях, косить траву, разводить костры вне специально отведенных мест.