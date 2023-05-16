В Челябинской области растут ежегодные затраты на охрану окружающей среды

Ежегодные затраты на охрану окружающей среды в Челябинской области выросли за 10 лет более, чем в два раза. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Контрольно-счетной палатой региона мониторинга совокупных расходов государства и предприятий на природоохранные мероприятия за 2013-2022 годы.

В 2022 году текущие затраты на охрану окружающей среды в Челябинской области составили 21 миллиард 687 миллиона рублей, увеличившись с 2013 года выросли на 114,5%. Из них шесть миллиардов 483,7 миллиона рублей израсходовано на обращение с отходами, шесть миллиардов 212,1 миллиона рублей – на сбор и очистку сточных вод, пять миллиардов 718,5 миллиона рублей – на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата.

В КСП отметили, что наиболее быстрыми темпами росли траты на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий - за 10 лет данное направление расходов увеличилось в 2,5 тысячи раз (на 2514%).

В тройку лидеров по текущим расходам на охрану окружающей среды входят Челябинск (восемь миллиардов 90,4 миллиона рублей), Магнитогорск (четыре миллиарда 547,9 миллиона рублей) и Карабаш (один миллиард 674,5 миллиона рублей).

Среди муниципальных районов: Коркинский (746,1 миллиона рублей), Саткинский (732,1 миллиона рублей) и Сосновский (527,3 миллиона рублей).

Губернатор Алексей Текслер, выступая на заседании Координационного Совета по вопросам экологии рассказал, что в регионе с крупнейшими промышленными предприятиями заключены и успешно реализуются Соглашения об улучшении экологической обстановки. В соответствии с ними, предприятия взяли на себя серьезные обязательства. В Челябинске объемы выбросов будут сокращены на 45%.

«В октябре прошлого года мы утвердили для Челябинска и Магнитогорска новые редакции комплексных планов. В соответствии с ними предприятия взяли на себя еще более серьезные обязательства. Первоначально мы договаривались о 20-процентном снижении объемов выбросов, сегодня по тому же Челябинску мы снизим объемы выбросов более чем на 45% - это совершенно другой уровень. И наши предприятия берут на себя эту ответственность», - подчеркнул Алексей Текслер.