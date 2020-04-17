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Плюсы отмены

В Челябинской области сезон весенней охоты откроют не раньше 5 мая

Среда обитания
Вчера, 18:52
Автор: 
Евгения Александрова

Южноуральские охотники останутся без добычи дольше обычного. В Челябинской области в связи с эпидемией коронавируса введен запрет на проведение охоты до пятого мая. Вероятно, дата еще сдвинется.

Сезон весенней охоты, которого ждут более 15-ти тысяч жителей Южного Урала, должен был начаться в регионе с 18-го апреля, в части территорий - с 25-го. Запрет был введен в связи с действующим режимом самоизоляции по рекомендации федеральных органов власти. Соответствующее решение подписал губернатор Алексей Текслер.

В случае отмены карантина охотпользователи и минэкологии Челябинской области смогут приступить к выдаче разрешений на охоту. При сохранении режима самоизоляции введенные ограничения (действуют в 45-ти субъектах РФ) будут продлены.

"Весенняя охота для настоящих охотников имеет особое значение. Многие из них ради нескольких дней, проведенных наедине с природой, целый год содержат и подготавливают к охоте подсадных уток, осуществляют поиск токов глухаря и тетерева, мест интенсивной тяги вальдшнепа. Однако мы просим всех отнестись с пониманием к закрытию охоты. Эти меры вызваны необходимостью соблюсти режим самоизоляции и сократить возможные контакты между людьми", - подчеркнул Виталий Безруков.

Он напомнил, что выезд на природу с целью охоты, рыбалки, туризма и отдыха (прогулок) является нарушением режима самоизоляции. Согласно распоряжению Правительства Челябинской области от 31-го марта 2020-го года покидать места проживания можно только в случаях острой необходимости. Это, в частности, обращение за экстренной медицинской помощью; прямая угроза жизни и здоровью (например, пожар); следование на работу (если вы занимаетесь деятельностью, которая не была приостановлена) и возвращение с нее домой; оказание транспортных услуг или услуг доставки; поход в аптеку, в магазин  - за продуктами и товарами первой необходимости, в аптеку.

"Охота, рыбалка, туризм и прогулки на природе не являются основаниями для выхода на улицу. Исключением является посещение садового участка, до которого вы добираетесь на личном автомобиле", - отметил Виталий Безруков.

Начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов считает, что введение запрета на весеннюю охоту до пятого мая - хорошее, правильное решение и с точки зрения профилактики лесных пожаров.

"Это одна из мер, которая может быть полезна в период борьбы с природными пожарами, так как снижается вероятность возникновения лесных возгораний по вине человека. Охота - это хобби, при котором люди применяют огнестрельное оружие, а это может стать причиной пожара. Охотник - тоже человек, он может допустить ошибку, неосторожное обращение с оружием. Кроме того, охота - это не только пиф-паф, это еще и определенные ритуалы, обряды, подготовка к процессу охоты. Кто-то выставляет палатки, разжигает костры. Естественно, если костер вовремя не потушить, всякие ситуации могут возникнуть. В сухую ветреную погоду это может привести к серьезному пожару, который уже будет сложно остановить", - сказал Егор Пахомов.

По его словам, в этом году ситуация с лесными пожарами в Челябинской области напряженная, примерно такая же, как в прошлом году (есть некоторое снижение по числу возгораний и по объемам пострадавших от огня площадей). Среди наиболее проблемных территорий - Копейский городской округ и Красноармейский район.

Челябинец Игорь Горнов - охотник с четырехлетним стажем выступает против весенней охоты даже без учета коронавируса. «Последние два года в Челябинской области стало меньше уток, поэтому ограничительные меры очень кстати. Только вчера с друзьями обсуждал эту тему и высказался против весенней охоты, тем более что в нашем регионе, к сожалению, многими охотниками не соблюдаются установленные правила. Тем более против весенней охоты я в период эпидемии коронавируса, ведь, выезжая на природу, люди собираются в группы. Я возглавляю два частных охранных предприятия, у меня есть разрешение на передвижение по Челябинску и области, однако в условиях коронавируса и я, и мой заместитель работаем дома, за компьютерами, и стараемся ездить как можно меньше", - прокомментировал введение ограничений руководитель группы охранных предприятий "Кобра" Игорь Горнов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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