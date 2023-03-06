В Челябинской области снято ограничение движения на трассе М-5 «Урал», введенное сегодня, шестого марта, в половину пятого утра и продленное после полудня в связи с непогодой.

С 16 часов водители снова получили возможность беспрепятственно проезжать участок 1548 километр (граница с Башкортостаном) - 1796 километр (развязка на Чебаркуль), сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Также водителей призывают с пониманием относиться к процессу снегоуборки, не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

Круглосуточный телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).