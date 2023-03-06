На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области сегодня, шестого марта, продлили ограничение движения транспорта – с 12.00 до 16.00 (ориентировочное время окончания действия ограничения).

Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничение действует для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан (1549 километр) до поворота на Усть-Катав (1621 километр); для грузового транспорта – от границы с Республикой Башкортостан (1549 километр) до развязки на Чебаркуль (1796 километр).

Причина - неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости).

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Напомним, сначала ограничение движения на трассе М-5 «Урал» шестого марта ввели на период с половины пятого утра до полудня.