В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность

В предстоящие три дня, с 20 по22 апреля, в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. Беспечность южноуральцев на дачных участках не дает спокойствия пожарным. Продолжаются и пожары в лесах.

«С 20 по 22 апреля в отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале)», - сообщает Челябинский Гидрометцентр.

Как сообщили в Главном управлении лесами региона, с начала пожароопасного сезона, на территории лесного фонда области ликвидировано 30 лесных пожаров на площади 115 гектаров, за минувшие выходные - 14 лесных пожаров на площади 60 гектар.

«Необходимо воздержаться от использования любого источника огня в лесах, особенно от разведения костров», - просят южноуральцев и предупреждают об ответственности за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах. Штраф на граждан составляет от 1,5 до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от 10-20 тысяч рублей и на юридических - от 50-200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два и более раз.

Дачники продолжают очищать свои участки и сжигать сухую растительность. Пожарные уже выезжают на ликвидацию возгорания вблизи жилых домов. Огнём уже поражены немалые площади, несмотря на то, что ещё местами лежит снег.

«Возгорание сухой травы опасно, прежде всего, тем, что в ветреную погоду происходит быстрое распространение огня на населённые пункты и леса. Огонь становится неконтролируемым. Задымление в районе дорог осложняет дорожно-транспортную обстановку. Кроме того, едкий дым от горящей травы очень вреден для здоровья», - отмечают у ГУ МЧС региона.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55.

Если вы обнаружили возгорание вблизи дачных участков и домов и не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее сообщить в пожарно-спасательную службу по телефону «101», «01» или единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».

Напомним, в Челябинской области по распоряжению губернатора Алексея Текслера пожароопасный сезон установлен в большинстве территорий с 10 апреля, в восьми муниципалитетах – с первого мая.