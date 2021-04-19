19.04.2021
Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы
19.04.2021
Грандиозная премьера челябинского театра откроет XII фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
19.04.2021
В Карабаше представили лучшие педагогические практики детских садов и школ
19.04.2021
ВТБ выпустил в УрФО 40 тысяч цифровых карт
19.04.2021
В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
19.04.2021
В Челябинске начато строительство дорог на трех улицах и ремонт на пяти
05.04.2021
Текслер подписал распоряжение о начале пожароопасного сезона в Челябинской области
31.03.2021
Сергей Лавров: Челябинская область должна войти в пожароопасный сезон в полной боевой готовности
31.03.2021
Сергей Лавров назвал дату открытия нового пожароопасного сезона в Челябинской области
20.10.2020
В Брединском районе продолжается ликвидация крупного лесного пожара
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021