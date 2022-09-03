В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний

Первое сентября 2022 года в Челябинской области оказался самым теплым Днем знаний в регионе за всю историю наблюдений за погодой. Такое максимальное значение температура воздуха достигла впервые с 1896 года. Температурные рекорды установлены в нескольких городах.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске в первый учебный день текущего года воздух прогрелся до плюс 34,4 градуса.

«Тем самым был перекрыт прошлый абсолютный рекорд сентября, который был зафиксирован в 2003 году и составлял плюс 33,2 градуса», - отметили в Гидрометцентре.

Кроме того, абсолютный максимум был перекрыт и в других городах области таких как Златоуст, Миасс, Аргаяш.

«На Южном Урале долгое время погоду определял обширный антициклон, ясная и сухая погода способствовала максимальному прогреву, к тому же первого сентября преобладал ветер южных направлений, который принес на территорию Челябинской области дополнительную порцию тепла из Казахстана», - объяснили синоптики предпосылки для установления рекорда.

В целом в 21 веке День знаний, первое сентября, достаточно часто - 61% случаев - был теплым (температура выше нормы). А вот холодным праздник отмечался всего в 30% случаях.

Аномально-жаркая погода на Южном Урале сохранилась и второго сентября. А третьего сентября температура воздуха начала снижаться. В ночь на воскресенье, четвертого сентября, местами столбик термометра опустится до нулевой отметки. Днем – плюс 18-23 градуса, в горах – плюс 15 градусов, в понедельник – плюс 11-16 градусов по всей территории региона.

ДЛЯ СПРАВКИ

По данным Челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в сентябре в области составляет плюс 10-12 градусов, в горных районах области – плюс 8-9 градусов. В теплые годы она достигает плюс 14-16 градусов, в холодные – плюс 4-7 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составлял плюс 29-34 градуса, в Челябинске – плюс 32 градуса (сейчас новый рекорд – 34,4). Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 9-14 градусов, в Челябинске – минус 10 градусов.

В течение всего месяца наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы на всей территории Челябинской области. Как и летом, больше осадков выпадает в северной половине области - 55-70 миллиметров. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 30-35 миллиметров. Суммарная продолжительность дождя в сентябре составляет 70-110 часов.

В холодные годы во второй и третьей декадах сентября уже пролетает снег, устанавливается временный снежный покров (1974 и 1977 годы). 30 сентября 1976 года в горных районах области установился постоянный снежный покров.