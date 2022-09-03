02.09.2022
Об особенностях челябинского импортозамещения узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
02.09.2022
Камерный театр занялся химией отношений и запускает серию психотренингов
02.09.2022
Наталья Котова наградила стипендиями «золотую сотню» Челябинска
02.09.2022
В Челябинской области реконструируют три объекта теплоснабжения
02.09.2022
В Миассе сотрудники ДПС задержали нетрезвого парня за рулем угнанного авто
02.09.2022
Варненские полицейские передали в суд уголовное дело о незаконной вырубке берез
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
01.09.2022
Полицейские ярко и феерично поздравили южноуральцев с Днем знаний
01.09.2022
Спикер Александр Лазарев поздравил с Днем знаний всех учащихся и напутствовал студентов
01.09.2022
Губернатор Текслер с супругой проводили сына-четвероклассника в школу
01.09.2022
Владислав Макаров и Виталий Паутов поздравили юных новосинеглазовцев с Днем знаний
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022