В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение - сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, вечером первого июня, в первой половине ночи второго июня в отдельных районах области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, град, местами крупный.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Вероятно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Душную погоду с недостаточным содержанием кислорода в воздухе плохо переносят люди с сосудистыми расстройствами, эндокринными нарушениями, хронической кислородной и венозной недостаточностью.

В ГУ МЧС области предупреждают, в связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

Рекомендуют при сильном ветре закрыть дома все окна. Находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Во время грозы опасно разговаривать по телефону, подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.