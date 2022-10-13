13.10.2022
В Челябинске завершают работу сезонные автобусные маршруты
13.10.2022
Новосибирский артист выступит на премьере «Аиды» в Челябинске
13.10.2022
В Челябинской области восстановили один гектар сгоревшего леса
13.10.2022
Наталья Котова посмотрела, как преображается Центральный район
13.10.2022
В Челябинск пришли фальсифицированные рыбные консервы
13.10.2022
В Челябинске продолжают менять схему организации дорожного движения
В Челябинской области восстановили один гектар сгоревшего леса
Высадка хвойных деревьев состоялась в Кременкульском участковом лесничестве
23.09.2022
В Челябинской области сотрудники ЮУЖД высадили 19 тысяч деревьев
24.05.2022
В Челябинске заменят погибшие деревья на улице Петра Столыпина
03.09.2021
В Челябинске на улице Комарова высаживают шаровидные ивы
31.08.2021
В сквере на Академика Королева в Челябинске появится дюжина молодых дубов
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022