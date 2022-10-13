В Челябинской области восстановили один гектар сгоревшего леса

В Кременкульском участковом лесничестве (Челябинская область) сегодня, 13 октября, высадили хвойные деревья на участке площадью один гектар, пострадавшем от лесных пожаров.

Высадку осуществили сотрудники центра пожаротушении и охраны леса и представители всероссийского общественного движения «Волонтеры Леса» при поддержке компании ТМК.

Акция «Сохраним лес» имеет всероссийский статус, в Челябинской области, как и по всей стране, она проходит в четвертый раз и является одним из главных в РФ проектов по восстановлению лесов, утраченных вследствие пожаров, вырубок и других негативных факторов.

В Челябинской области акцию поддерживают 17 муниципальных районов – именно в них проходят все запланированные лесовосстановительные работы. В общей сложности на Южном Урале высадят около двух миллионов хвойных деревьев.

По словам замначальника главного управления лесами Челябинской области Юрия Золотухина, на засаженной сегодня территории была проведена санитарная рубка после лесного пожара 2018 года. Теперь здесь появился молодой лес.

Цикл осенних посадок стартовал в Челябинской области еще в сентябре. На данный момент в рамках акции на территориях лесного фонда региона уже высадили один миллион 815 тысяч сеянцев сосны на площади 275 гектаров.

За молодыми соснами будут ухаживать лесники. Кроме того, в рамках лесовосстановительной кампании в лесничествах проходят мероприятия по очистке зеленых участков от мусора, а также ведется сбор семян для посадочного материала и беседы с местными жителями на тему бережного отношения к природе.