25.07.2023
Златоустовец заплатил 500 тысяч за посещение интим-сайта
25.07.2023
Южноуральские параспортсмены вернулись с рекордами
25.07.2023
В День города на сцене: фестиваль «В ритме рока» объявил о приеме заявок
25.07.2023
В Брединском районе утонул восьмилетний ребенок
25.07.2023
Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально!
25.07.2023
Минцифры поддерживает грантами южноуральские IT-компании
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
07.07.2023
В Челябинской области из-за жары ограничивают движение большегрузов
07.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
05.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
04.06.2023
В воскресенье в Челябинской области ограничили движение транспорта из-за жары
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023