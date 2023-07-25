В Челябинскую область возвращается аномальная жара

В Челябинской области дневная температура воздуха будет постепенно повышаться и к концу недели ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков.

Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Екатерина Выходцева, Челябинская область находится под влиянием области повышенного давления, которая характеризуется малооблачной погодой с большими суточными амплитудами температур.

В ближайшие две ночи температура воздуха ожидается плюс 11-16 градусов, при прояснении местами столбик термометра может опускаться до плюс шести градусов. В ночь на пятницу уже прогнозируют плюс 14-19 градусов. В ночные часы в выходные будет еще теплее.

Днем воздух будет прогреваться до плюс 25-31 градуса, в пятницу – до плюс 32 градусов. В выходные жара может усилиться.

По словам Екатерины Выходцевой, западным переносом фронтальные системы приносят в регион локальные ливневые дожди и грозы. В субботу и воскресенье существенных осадков не ожидается.

При грозах ветер будет усиливаться и в отдельных районах его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду.

Жарка погода благоприятна для отдыха, но работать в таких условиях жары не очень комфортно.

В жару уменьшается содержание кислорода в воздухе, формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы.

В жаркую погоду для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5-3 литров в день. Причем основной объем (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой.

Рекомендуют пить морсы, несладкий компот. Полезна минеральная вода, которая помогает восстановить не только влагу, но и соли, теряемые при потовыделении. Также помогает удалить жажду некрепкий и несладкий зеленый чай и хлебный квас, который не имеет в составе лишнего сахара.