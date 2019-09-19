Прогноз погоды

В четверг в Челябинской области дожди, грозы и сильный ветер
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 09:27
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 19 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, утром в отдельных районах туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах – плюс 8-13 градусов. Ветер юго-западный ночью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду, днем 12-17 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 723 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 33 минуты, зайдет в 19 часов 2 минуты. Долгота светового дня – 12 часов 29 минут. Луна стареющая.

19 сентября по народному календарю Михайлов день.

В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. «Михаил заморозком прихватил», — говорили люди. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины: если «лицом» вверх — к студеной зиме, если «изнанкой» — к теплой.

Именины в этот день: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

Автор: 
Олеся Денисова
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