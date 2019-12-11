Прогноз погоды

В четверг в Челябинской области мокрый снег
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 10:26
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 12 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет мокрый снег, местами гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске ожидается минус 1-3 градуса, по области – до минус 5 градусов. В ночные часы – минус 6-11 градусов. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 10 минут, зайдет в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 14 минут. Луна растущая.

12 декабря по народному календарю Парамон Зимоуказатель.

На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное — быть декабрю ясным», — подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Багряная заря предвещала сильные ветры.

В этот день люди говорили: «Пришел Парамон — снег с крыши вон», — и очищали кровли от снежных «шапок». Интересно, что делать это нужно было непременно веником или метлой, но ни в коем случае не лопатой — чтобы крыша не прохудилась.

По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу — не быть хлебу»; «Снег глубок — год хорош»; «Много снега — много хлеба, вода разольется — сена наберется»; «Снег земле-кормилице — теплый кожух», — такие приметы и поговорки знали крестьяне.

Именины в этот день: Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.

Автор: 
Олеся Денисова
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