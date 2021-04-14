В четверг в Челябинской области по-летнему тепло

В четверг, 15 апреля, в Челябинской области ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление упадет почти на 10 единиц.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – плюс 1-6 градусов, в низинах – до минус трех градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 20-22 градуса, по области – плюс 18-23 градуса.

Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в пять часов 50 минут, заход - в 19 часов 59 минут. Долгота светового дня - 14 часов девять минут. Луна стареющая.

По народному календарю 15 апреля - Тит Ледолом.

Называли этот день также Бесхлебицей. Запасы зерна заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас.

Нередко день Тита приходится на период Великого Поста. Этим объясняется множество шуток, присказок и поговорок про Тита: «Наш Тит и в пост блудит»; «Пьяный Тит псалмы твердит»; «У нашего Тита и пито, и бито».

Именины в этот день: Георгий, Григорий, Ефим, Тит.