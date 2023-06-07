В добрый путь, Аврора: юная рысь улетает из Челябинска в новую жизнь на юге России

Челябинский зоопарк сегодня, седьмого июня, попрощался со своей юной и прекрасной пятнистой питомицей Авророй с чудесными кисточками на ушках, очаровательной любительницей игр на свежем воздухе.

Годовалая рысь отправилась в новую жизнь, которая будет проходить в «Сафари-парке» Краснодара. Как рассказали в Челябинском зоопарке, планируется, что Аврора создаст там репродуктивную пару. Сотрудники учреждения уверены, что прекрасная хищница очарует на новом месте всех без исключения – и зоологов, и посетителей.

Аврора появилась на свет в столице Южного Урала в мае прошлого года (17 числа), ее родители – Персей и Пятнышко (второе имя кошачьей мамы – Полина), прибывшие в Челябинск в 2019 году (она – в начале года, он – в сентябре). Пятнышко родилась в Москве, где жила в большой рысиной семье. Из нее получилась отличная мама – заботливая и внимательная. Да и папа Персей не подкачал и стал замечательным товарищем по играм своей непоседливой дочери.

Такой Аврора была 11 месяцев назад

«Девочка очень активная и целеустремленная, особенно когда нужно вовлечь родителей в свои игры. Горячо любим и желаем хорошей дороги!» - несомненно, сотрудники Челябинского зоопарка (и его гости тоже) будут очень скучать по Авроре, которая еще совсем недавно была совсем крохой и как-то очень незаметно выросла, превратившись в роскошную большую кошку. Семья рысей всегда приковывала внимание посетителей, за Авророй и вовсе можно было наблюдать часами. Теперь остались только Полина и Персей.

Друзья Челябинского зоопарка тепло прощаются с Авророй и адресуют ей и сотрудникам учреждения добрые слова (пятнистой путешественнице желают достойного мужа), не забывая и о Пятнышке и Персее:

«Расставаться всегда тяжело, долгой и счастливой ей жизни»;

«Легкой дороги малышке Авроре, всегда будем ее любить! Надеюсь, жених ей попадется хороший, и все у них получится»;

«Очень жаль, пришлось Авроре, этой чудесной красотке, переезжать, но что поделать, ей надо создавать пару (надеюсь, что на новом месте ее также будут любить, как в нашем зоопарке!)»;

«Будем скучать по красотке!»;

«Желаем Пятнышку и Персею еще много замечательных котят»;

«За Авророй наблюдала посредством интернета с первых видео. Аврора - это любовь с первого взгляда. Желаю ей сытой и интересной жизни у Марио в парке»;

«Осталось пожелать красотке мужа хорошего и котят послушных»;

«Поделитесь потом, как родители Авроры отреагировали на ее отсутствие, повезло ей, однако, - на юга уехала»;

«Удачи Авроре на новом месте жительства!!! Жениха хорошего и заботливых хозяев!»;

«Эх, выросла очаровательная девчонка. Хочется крепко обнять человеческих «родителей» Авроры. Не грустите, у нее точно все сложится хорошо»;

«Одновременно и радостно, и грустно»;

«В добрый путь»;

«Счастливого пути, Аврора!».