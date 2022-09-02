В Кыштымском лесничестве поселился сибирский шелкопряд, установлена фитосанитарная зона

В Челябинской области на территории Кыштымского лесничества установлена карантинная фитосанитарная зона на общей площади 119 тысяч гектаров и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредителю лесных насаждений – сибирскому шелкопряду.

Данный вредитель включен в перечень карантинных вредных организмов, ограниченно распространенных на территории Евразийского экономического союза.

Введение режима осуществлено по итогам проведенного управлением мониторинга: в ловушках, снятых в участковых лесничествах на территории Кыштыма лабораторно подтверждено наличие сибирского шелкопряда.

Карантинная фитосанитарная зона установлена на землях лесного фонда в ГКУ «Челябинское управление лесами» ТО «Кыштымское лесничество». В Карабашском площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 36094 гектара, в Уфимском – 20708, в Егозинском - 23441 гектар, в Кыштымском - 8762 гектара.

В настоящее время утверждена программа локализации очагов карантинного объекта и ликвидации его популяции, сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, сибирский шелкопряд распространен в Челябинской области еще в двух муниципальных районах (Уйском и Пластовском): на территории Ларинского участкового лесничества (ТО «Чебаркульское лесничество»), где с 2009 года установлена карантинная фитозона на площади 73 гектара; на территории Пластовского участкового лесничества (ТО «Пластовское лесничество») на площади 62 гектара, где зона установлена с 2011 года.