06.12.2021
В Снежинске открылся первый медицинский класс
06.12.2021
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 208 жителей
06.12.2021
Рыльская назвала сроки заключения муниципального контракта на приобретение помещения под библиотеку в Чурилово
06.12.2021
Печальная новость: челябинский зоопарк сообщил о смерти льва Ричарда
06.12.2021
Движение автомобилей на участке от Тимирязева до Свободы в Челябинске ограничено до 24 декабря
06.12.2021
ВТБ адаптирует 100% банкоматов для слабовидящих пользователей до конца года
В Ленинском районе Челябинска по обращениям жителей снесут более двухсот деревьев
03.12.2021
Наталья Котова и Ирина Текслер открыли в Челябинске знаковый спортобъект
03.12.2021
В детский сад без очереди: челябинская мэрия поставила недетские цели
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
Все службы Челябинска вышли на борьбу с гололедом
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021