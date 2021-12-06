В Ленинском районе Челябинска по обращениям жителей снесут более двухсот деревьев

В Ленинском районе Челябинска на прошлой неделе заключен контракт на удаление 210-ти больных, аварийных и сухостойных деревьев. Перечень растений, подлежащих сносу, определен на основании обращений граждан.

Об этом сегодня, шестого декабря, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил глава Ленинского района Александр Орел.

«Административно-техническая инспекция провела обследование всех этих деревьев. Нами получено разрешение управления экологии и природопользования на их снос. Компенсационная посадка предусмотрена весной 2022-го года», - рассказал Александр Орел.

По его словам, в районе также заключен контракт на омолаживающую обрезку 426-ти деревьев, которая будет завершена до конца февраля будущего года.

Глава Челябинска Наталья Котова, заслушав доклады глав внутригородских районов областного центра, отметила, что о работе в части сноса проблемных деревьев и омолаживающей обрезки сказал лишь глава Ленинского района.

«Нужно провести работу по соответствующим обращениям граждан во всех районах (обращения поступают и к вам, и в администрацию города) и на следующий год заключить такие контракты либо в рамках программы инициативного бюджетирования, либо за счет средств районных администраций, потому что таких обращений достаточно. Данной работой нужно заниматься планомерно», - подчеркнула Наталья Котова, обращаясь к главам районов Челябинска.