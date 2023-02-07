В МЧС объяснили причины появления оранжевого дыма недалеко от Челябинска

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области объяснили причины появления оранжевого дыма недалеко Челябинска.

«Что это такое? 27 января ехала по трассе Екатеринбургской в сторону Челябинска», - поинтересовалась Татьяна К. в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» и прикрепила фотографии.

Татьяна увидела оранжевый дым, который стелется по полю в нескольких сотнях метров от трассы "Челябинск - Екатеринбург" в районе деревни Казанцево (Сосновский район, 14 километров от Челябинска). В комментариях к сообщению появились разные версии происходящего. Одни посчитали причиной взрывные работы, производимые на расположенном в этом районе ООО «Челябинский гранитный карьер». Кто-то списывал на чудеса природы, а кто-то заподозрил странные самолетики.

Сообщение в соцсетях отследила оперативная дежурная смена ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области в ходе проводимого мониторинга.

Для проверки сообщения на место были направлены силы и средства Главного управления и Челябинской областной подсистемы РСЧС.

«По прибытию к месту вызова экстренных оперативных служб облако оранжевого дыма рассеялось. Отделением химической и радиационной разведки службы радиационной и химической защиты СПСЧ ФПС ГПС Главного управления проведены замеры воздуха и радиационного фона, превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано», - сообщили агентству в ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте отработала надзорная группа министерства экологии Челябинской области. Информация была доведена до регионального управления Роспотребнадзора и полицейского главка.

«По данным, полученным от ООО «Челябинский гранитный карьер», в этот день проводились взрывные работы, что могло привести к образованию дыма», - пояснили в пресс-службу ГУ МЧС области.