В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Поддержку НКО и организацию гуманитарных миссий, место и роль женщин в политической системе Росси
21.03.2023

Первый Всероссийский форум партийного проекта собрал в столице почти 300 участниц со всей страны

«Женское движение Единой России» представило инициативы по поддержке женщин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предстоящей ночью, 21 марта 2023 года в 00 часов 24 минуты по московскому времени (в Челябинской
20.03.2023

Во вторник - День весеннего равноденствия, начало астрономической весны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комитет дорожного хозяйства Челябинска ищет организацию, которая будет осуществлять строительный
20.03.2023

Начальная цена контракта составляет 7,5 миллиона рублей

В Челябинске ищут специалистов для контроля за ходом капремонта проспекта Ленина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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20.03.2023

Министерство спорта РФ подарило мотогонщикам Челябинска самых резвых «железных коней»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.03.2023

В Челябинске загорелась кондитерская фабрика рядом с ТК «Кольцо»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.03.2023

В Челябинске перед обустройством экотропы в «Парковом» снесут аварийные деревья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.03.2023

«Женское движение Единой России» набирает силу и мощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Весна в Челябинской области все решительнее вступает в свои права: в национальном парке «Зигальга» начали просыпаться реки.

В числе первых пробудилась главная водная артерия, опоясывающая хребет, - красавица Юрюзань, которая в некоторых местах почти сбросила с себя зимние оковы.

«А в переводе с одного из башкирских диалектов название «Йүрү ән» означает «Большая река». И это имя Юрюзань носит по праву, поскольку является одной из самых протяженных рек Южного Урала и входит в уральский ТОП-30», - отмечают в нацпарке.

Также в «Зигальге» констатируют, что Юрюзань является рекой с весьма переменчивым характером, которая «то стремительно несется, стиснутая горными хребтами, то вольно и неспешно катит свои воды по равнине».

национальный парк «Зигальга»
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21.03.2023

Первый Всероссийский форум партийного проекта собрал в столице почти 300 участниц со всей страны

«Женское движение Единой России» представило инициативы по поддержке женщин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предстоящей ночью, 21 марта 2023 года в 00 часов 24 минуты по московскому времени (в Челябинской
20.03.2023

Во вторник - День весеннего равноденствия, начало астрономической весны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комитет дорожного хозяйства Челябинска ищет организацию, которая будет осуществлять строительный
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В Челябинске ищут специалистов для контроля за ходом капремонта проспекта Ленина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ученики единственной сельской гимназии в Челябинской области – гимназии им. Карла Орфа в селе Вар
20.03.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину. Тех, кто располагает информацие
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20.03.2023 18:33

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20.03.2023 18:22

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20.03.2023 18:12

В Челябинске загорелась кондитерская фабрика рядом с ТК «Кольцо»

20.03.2023 18:05

В Челябинске перед обустройством экотропы в «Парковом» снесут аварийные деревья

20.03.2023 17:45

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20.03.2023 17:36

Челябинцы встретились с писателем Алексеем Ивановым

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20.03.2023 16:18

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17.03.2023 09:18

В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу

17.03.2023 09:13

Экс-глава Еманжелинского сельского поселения отправлен под домашний арест

17.03.2023 09:08

Семейный подряд: посредником при передаче взятки налоговику из Челябинска оказался его отец

17.03.2023 09:02

На трассе в Каслинском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

17.03.2023 08:53

Челябинску покажут «Героев спецоперации»

17.03.2023 08:42

В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту