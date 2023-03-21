В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань

Весна в Челябинской области все решительнее вступает в свои права: в национальном парке «Зигальга» начали просыпаться реки.

В числе первых пробудилась главная водная артерия, опоясывающая хребет, - красавица Юрюзань, которая в некоторых местах почти сбросила с себя зимние оковы.

«А в переводе с одного из башкирских диалектов название «Йүрү ән» означает «Большая река». И это имя Юрюзань носит по праву, поскольку является одной из самых протяженных рек Южного Урала и входит в уральский ТОП-30», - отмечают в нацпарке.

Также в «Зигальге» констатируют, что Юрюзань является рекой с весьма переменчивым характером, которая «то стремительно несется, стиснутая горными хребтами, то вольно и неспешно катит свои воды по равнине».