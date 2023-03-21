20.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 марта (18+)
20.03.2023
Министерство спорта РФ подарило мотогонщикам Челябинска самых резвых «железных коней»
20.03.2023
В Челябинске загорелась кондитерская фабрика рядом с ТК «Кольцо»
20.03.2023
В Челябинске перед обустройством экотропы в «Парковом» снесут аварийные деревья
20.03.2023
«Женское движение Единой России» набирает силу и мощь
20.03.2023
Челябинцы встретились с писателем Алексеем Ивановым
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
06.02.2023
Минфин Челябинской области покорил еще одну вершину
03.01.2023
Таганай и Зигальга приглашают на увлекательный квест по зимнему лесу
12.12.2022
Нацпарки Таганай и Зигальца повысят плату за посещение
12.10.2022
Сотрудники «Зигальги» помогли потушить пилораму в селе Тюлюк
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023