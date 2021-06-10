В нацпарке «Зигальга» в фотоловушки угодили сохатый и косолапый

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) фотоловушки «поймали» в одном из глухих уголков лося и молодого мишку, увлеченных поисками съедобных побегов и корешков.

Как сообщает телеграм-канал «Зигальга ньюс», в летнем меню сохатых, помимо веток и листьев, есть мхи и лишайники, а также растения: водные и околоводные, например, калужница, хвощи (или кубышки, или кипрей) и щавель.

В конце лета к этому набору прибавляются грибы, в том числе, мухоморы (их лоси используют в качестве лекарства) и веточки черники и брусники с ягодами.