В понедельник в Челябинской области местами снег

В понедельник, восьмого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах гололедные явления. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – около ноля, по области – от плюс двух до минус трех градусов, при прояснении – до минус восьми градусов.

Днем в Челябинске прогнозируют плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов.

Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, ночью местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 744 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 11 минут, зайдет в 17 часов 3 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 52 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю восьмого ноября Дмитриев день.

Если этот день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же. «Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу», — подмечали люди. Багряная заря в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов.

Именины в этот день: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк, Феофил.