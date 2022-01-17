В понедельник в Челябинской области небольшой снег

В понедельник, 17 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус 12 градусов, влажность воздуха 60%ветер слабый.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 9-11 градусов. По области – минус 8-13 градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-6 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 9 часов 9 минут, заход - в 16 часов 59 минут. Долгота светового дня - 7 часов 50 минут. Полнолуние.

По народному календарю 17 января – Зосима-пчельник.

Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно — значит, холода будут стоять еще долго.

Именины в этот день: Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Терентий, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп.