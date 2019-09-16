Прогноз погоды

В понедельник в Челябинской области прохладно и сыро
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 09:25
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, 16 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 15-17 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, на юге – до плюс 21 градуса. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 27 минут, зайдет в 19 часов 10 минут. Долгота светового дня – 12 часов 43 минуты. Луна стареющая.

16 сентября по народному календарю Домна Доброродная.

В это время продолжалась уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было торопиться и завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холода.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.

Автор: 
Олеся Денисова
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