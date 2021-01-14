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В пятницу в Челябинской области морозы ослабнут и пойдет снег

В пятницу, 15 января, в Челябинской области морозы чуть ослабнут, атмосферное давление резко снизится. Местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах слабые метели, на дорогах гололедица, в крайних западных районах слабый гололед.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 24-26 градусов, по области – минус 21-26 градус, в низинах – минус 26-31 градус, на крайнем западе -минус 13-18 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 10-12 градусов. По области – минус 9-14 градусов, на крайнем западе – минус 4-9 градусов.

Ветер южный юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 757 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 11 минут, заход - в 16 часов 55 минут. Долгота светового дня - 7 часов 44 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Сильвестров день, или Куриный праздник.

Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки — к ветру; если оба рога круты — к морозу; отлогие рога предвещали ненастье. Вьюгу сулили и сороки, если летали вблизи жилья.

Впрочем, морозы в это время никого не удивляли. Люди говорили: «В этот день не только на земле студено-морозно, но и под землею. Выгоняет Мороз лихих сестер с хворями из-под земли».

Именины в этот день: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Ульяна.