В реке Ай массовый замор рыбы

В Златоусте рыбак рассказал общественникам о массовом заморе рыбы. Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков объяснил причину гибели карасей.

Как сообщили в общественной организации «Гражданский патруль», к ним обратился рыбак Павел Титов с рассказом о мертвой рыбе на берегу реки Ай.

«На небольшом участке у моста мы за час начитали 130 мертвых рыбин разных размеров, а к концу обследования около 300. Мы не знаем, в чем причина этого экологического бедствия, необходимо взять пробы воды, исследовать рыбу. Мы опасаемся, что какие-нибудь маргиналы собирали ее и относили на рынки, а люди употребляли в пищу, давали рыбу кошкам. Мы опасаемся массовых отравлений», - прокомментировал руководитель отделения «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев.

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков в беседе с журналистом агентства «Урал-пресс-информ» сообщил, что специалисты выдвинулись на место проверить факт гибели рыбы.