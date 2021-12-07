В семи городах Челябинской области объявлены НМУ

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.12.2021

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На территории семи городов Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино, Магнитогорска, Сатки и Челябинска режим «черного неба» начнется в 19 часов седьмого декабря и продлится до 19 часов восьмого декабря.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

В случае обнаружения выбросов пресс-служба минэкологии рекомендует челябинцам «звонить по телефону горячей линии по вопросам государственного экологического надзора: +7 906 890 96 70 (с 8.30 до 20.00, с 20.00 до 8.30 – Viber, WhatsApp)».

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64.

Автор: Любовь Юрина
НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Агентство инновационного и инвестиционного развития Челябинской области (АИиИР) приглашает жителе
07.12.2021

Челябинцев приглашают к опросу по теме комплексного благоустройства Плодушки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Работники ЧТЗ-УРАЛТРАК обратили внимание общественности на существующие на их предприятии проблем
07.12.2021

Как на ЧТЗ работают без средств индивидуальной защиты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получит дополнительный федеральный транш на завершение реконструкции Ленингра
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Дороги
07.12.2021

Челябинская область получит 150 миллионов рублей на Ленинградский мост
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Магнитогорске определят лучших журналистов

03.12.2021 10:10

В Челябинске рядом с Алым полем перевернулось такси

03.12.2021 10:09

В Челябинской области уровень безработицы снизился ниже доковидного уровня

03.12.2021 09:48

Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке

03.12.2021 09:36

В Челябинске состоятся «Необыкновенные Елки»

03.12.2021 09:17

Челябинской области компенсируют налоговые вычеты по инвестпроектам

02.12.2021 22:33

Бывший замглавы Магнитогорска арестован на два месяца