В семи городах Челябинской области – режим «черного неба»

В семи городах Челябинской области до вечера пятницы продлятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Аши, Златоуста, Коркино, Карабаша, Сатки, Магнитогорска и Челябинска продлится до 19 часов 15 сентября.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Накануне в Магнитогорске зарегистрировано три случая превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе: два - взвешенных веществ и один -сероводорода (1,9 ПДКмр - правобережная часть Ленинского района).

В Златоусте и Челябинске превышений ПДКмр в разовых пробах загрязняющих веществ не отмечено.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.