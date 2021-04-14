В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»

В Челябинской области на территории шести муниципальных образований сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В еще шести городах режим «черного неба», начавшийся два дня назад, продлен еще на трое суток.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Челябинска НМУ начались в пять часов утра пятницы, девятого апреля, и продлятся до 19 часов четверга, 15 апреля.

На территории Златоуста, Коркино, Аши, Сатки и Карабаша режим «черного неба» сохранится до 11 часов пятницы, 16 апреля. В первых двух городах неблагоприятные метеоусловия установились еще девятого апреля, в Карабаше – 11 апреля, в Аше – 13 апреля, в Сатке – 14 апреля.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).