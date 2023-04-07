В шести городах Челябинской области в выходные обещают НМУ, а превышение ПДКмр уже фиксируют

В шести городах Челябинской области в предстоящие выходные установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. А уже шестого апреля регистрировались случаи превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Аши, Златоуста, Коркино, Сатки и Магнитогорска НМУ начнется в полночь восьмого апреля и продлится доя пяти часов утра понедельника, 10 апреля.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, седьмого апреля в Челябинске пост челябинской ТСН (№2, пр. Победы д.287) зафиксировал превышение концентрации сероводорода в воздухе в 2,2 раза.

По данным Челябинского Гидрометцентра, шестого апреля в Металлургическом районе Челябинска отмечены три случая превышения ПДКмр формальдегида в 1,2 и 1,1 раза.

В Магнитогорске выявлены шесть случаев превышения ПДКмр взвешенных веществ (максимальная концентрация - 1,3 ПДКмр - в левобережной части Ленинского района).

В Златоусте установлен один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,4 раза в районе ул. им. И.И. Шишкина.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

В Минэкологии заверяют, что в круглосуточном режиме ведется мониторинг качества атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения и передвижными лабораториями. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.