В сквере на Академика Королева в Челябинске появится дюжина молодых дубов

В сквере на Академика Королева Челябинска началась замена неприжившихся деревьев. Подрядная организация - ООО СК «Стройком» - высаживает новые растения, исполняя гарантийные обязательства.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в общей сложности на данном общественном пространстве будет высажено свыше двухсот деревьев, в том числе 175 тополей, 13 яблонь, 12 дубов, девять ив, одна лиственница и один клен.

Высадку растений подрядчик завершит к 20-му сентября.