31.08.2021
«Синьор Помидор и «Гости на пороге»: горожан ждет «Челябинск хлебосольный»
31.08.2021
Пушкинская библиотека приглашает челябинцев на выставку «Герои мультфильмов в миниатюрах Владимира Королева»
31.08.2021
Таганайская княженика стала объектом изучения ботаников
31.08.2021
В сквере на Академика Королева в Челябинске появится дюжина молодых дубов
31.08.2021
В Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках
31.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 31 августа
В сквере на Академика Королева в Челябинске появится дюжина молодых дубов
16.08.2021
В Челябинске продолжается замена погибших деревьев
13.07.2021
В 2021 году РМК высадила свыше 108 тысяч деревьев и цветов в рамках проекта «Озеленим наш дом»
20.05.2019
Алексей Текслер посадил деревья и предложил создать «Зеленый город»
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021