В сквере на Академика Королева в Челябинске появится дюжина молодых дубов

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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31.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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30.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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30.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Обновленные фасадные часы на здании Арбитражного суда Челябинска, смотрящие на площадь Революции,
30.08.2021

Обновленные часы на здании челябинского Арбитража скоро снова будут показывать время
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31.08.2021

«Синьор Помидор и «Гости на пороге»: горожан ждет «Челябинск хлебосольный»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2021

Пушкинская библиотека приглашает челябинцев на выставку «Герои мультфильмов в миниатюрах Владимира Королева»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2021

Таганайская княженика стала объектом изучения ботаников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2021

В сквере на Академика Королева в Челябинске появится дюжина молодых дубов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2021

В Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.08.2021

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31.08.2021 08:51

В сквере на Академика Королева в Челябинске появится дюжина молодых дубов

В сквере на Академика Королева Челябинска началась замена неприжившихся деревьев. Подрядная организация - ООО СК «Стройком» - высаживает новые растения, исполняя гарантийные обязательства.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в общей сложности на данном общественном пространстве будет высажено свыше двухсот деревьев, в том числе 175 тополей, 13 яблонь, 12 дубов, девять ив, одна лиственница и один клен.

Высадку растений подрядчик завершит к 20-му сентября.

высадка деревьев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске первые восемь новых трамваев, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе,
31.08.2021

В Челябинске на линию выпущены новые трамваи, а сотрудникам ЧелябГЭТ повысят зарплату
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Курчатовском районе Челябинска состоится ряд мероприятий, посвященных Дню знаний и 285-летию го
30.08.2021

Администрация Курчатовского района Челябинска поздравит школьников с Днем знаний
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В высших учебных заведениях Челябинской области в новом учебном году будут открыты мобильные пунк
Коронавирус
Коронавирус
30.08.2021

Заставят ли вакцинироваться студентов и введут ли ограничения для непривитых

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Градус негодования автомобилистов Челябинска по поводу новой разметки на Комсомольском проспекте
Дороги
Дороги
30.08.2021

Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Обновленные фасадные часы на здании Арбитражного суда Челябинска, смотрящие на площадь Революции,
30.08.2021

Обновленные часы на здании челябинского Арбитража скоро снова будут показывать время
высадка деревьев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.08.2021
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Администрацией города Челябинска проводится работа по изъятию объектов незавершенного строительст
Общество

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26.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.08.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки. Об этом агентству «Урал-п
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Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки

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Новости Челябинска и Челябинской области
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  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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31.08.2021 09:45

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31.08.2021 09:16

Пушкинская библиотека приглашает челябинцев на выставку «Герои мультфильмов в миниатюрах Владимира Королева»

31.08.2021 09:06

Таганайская княженика стала объектом изучения ботаников

31.08.2021 08:51

В сквере на Академика Королева в Челябинске появится дюжина молодых дубов

31.08.2021 08:40

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31.08.2021 01:54

Анонсы событий и мероприятий на 31 августа

31.08.2021 01:29

В Челябинске на линию выпущены новые трамваи, а сотрудникам ЧелябГЭТ повысят зарплату

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