В смоге над Челябинском виноваты торфяники из Свердловской области

Жители Челябинска жалуются на жуткий смог и запах горелого, которые накрыли город минувшим вечером и ночью

«Всю ночь в центре города дышать нечем. Весь меридиан затянут дымом вонючим. Что там делают на ж/д? С самого утра видно, как подымается черный дым и затягивает весь меридиан», - пишет в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте Олечка Новосёлова.

«Ветер был северный, скорее всего, принесло с Мечела и ЧЭМК», - считает Артем Миронов.

На что Александра Митрофанова отвечает: «Сегодня с утра вообще ветра нет, на свердловском тракте в сторону Долгодеревенского над Рощинской птицефабрикой стояло большое серое облако. От цинкового тоже труба выбрасывала гадости и дым не рассеивался от безветрия».

В Челябинском Гидрометцентре сообщают, что утром в Челябинске были штиль при 100% влажности воздуха. В течение дня ожидается южный и юго-восточный ветер. В утренние и ночные часы отмечались туманы.

«Да, в районе ж/д в квартире воняло даже при закрытых окнах. Я вечером вообще окна не открывала, но почувствовала и так, что в Якутии опять что-то не ладно с пожарами», - поделилась Мария Андреева.

«На машине, на стеклах, маслянистая грязь с утра. Они понимают, что то же самое у всех в легких?», - возмущается Ольга Лагодич.

По данным единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, в Челябинске регистрируется превышение по сероводороду в воздухе в 1,7 раза (на Румянцева), по диоскиду азота в 1,8 раза (на Электровозной), по частицам пыли в 1,5 раза (на Агаповской).

ФОТО: Екатерина Иванова, Вредные выбросы Челябинск

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» замминистра экологии Челябинской области Виталий Безрукова, на атмосферный воздух в Челябинске повлияли торфяные пожары, происходящие на территории Свердловской области. По его словам, в ночные часы гарь перенеслась на Южный Урал. Правда, жутко вонять в Челябинске стало уже вечером в среду, 13 октября.

Минэкологии провело совещание с промышленными предприятиями с целью снижения выбросов в атмосферу, продолжаются контрольно-надзорные мероприятия совместно с природоохранной прокуратурой.

Напомним, на территории Челябинска НМУ начались в 19 часов 11 октября и продлятся до 19 часов 14 октября.