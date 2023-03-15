В Советском районе две территории поборются за участие в федеральной программе благоустройства

Жителям Советского района Челябинска предстоит непростой выбор, касающийся преображения окружающей среды. Горожане должны решить, какому общественному пространству суждено в 2023 году стать объектом благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

Выбирать челябинцы будут между двумя территориями – пешеходной зоной улицы Свободы на участке от Орджоникидзе до Евтеева (это гостевой маршрут) и новым сквером в поселке станции Шершни (данное пространство находится на пересечении улиц Корабельной, Телеграфной и Неймана, на границе частного сектора и кварталов многоквартирных жилых домов).

Два проекта комплексного благоустройства общественных пространств подготовили совместными силами администрация Советского района и Агентство инновационного и инвестиционного развития Челябинска.

По ежегодной традиции, рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» стартует в середине апреля.

Районные власти опубликовали информацию о проектах сегодня, 15 апреля, за месяц до старта голосования, чтобы жители приняли участие в общественных обсуждениях (об их начале сообщат дополнительно) и сделали выбор.

На пешеходной зоне Свободы планируется осуществить демонтаж существующих покрытий; мощение безфасочной плиткой; устройство велодорожек; монтаж малых архитектурных форм; устройство газонов; высадку кустарников и деревьев.

Напомним, в предыдущие годы часть пешеходной зоны по улице Свободы уже преобразилась на радость жителям областного центра (в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили участок Свободы от Тимирязева до Плеханова, в 2021-м – от проспекта Ленина до Тимирязева).

«Благоустройство пешеходной зоны гостевого маршрута улицы Свободы, на участке от Плеханова до Орджоникидзе, будет проводиться по аналогии с предыдущим этапом, который был нами реализован в 2022 году. Концепция благоустройства гостевого маршрута улицы Свободы от проспекта Ленина до привокзальной площади идентична на каждом из этапов. Визуализацию проектных решений и результаты благоустройства 2021-2022 годов мы неоднократно размещали в наших публикациях», - отметили в администрации Советского района.

Проектом благоустройства сквера в поселке станции Шершни предусмотрены вертикальная планировка участка; мощение плиткой; асфальтирование; устройство газонов; высадка кустарников и деревьев; установка малых архитектурных форм; монтаж наружного освещения.

«Поселок станции Шершни - это одна из последних крупных поселковых территорий, где еще не проводилось комплексное благоустройство. Территория является достаточно густонаселенной. Жители этого микрорайона также хотят, чтобы у них появилось современное общественное пространство в шаговой доступности», - сообщили в администрации Советского района.

В текущем году в рамках проектов инициативного бюджетирования в этой локации будут приведены в порядок внутриквартальные проезды.

«Появится ли там новый сквер, будет зависеть от результатов рейтингового голосования», - подчеркнули районные власти.