В среду в Челябинской области будет тепло

В Челябинской области в среду, третьего августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Челябгидрометцентр, в регионе днем температура воздуха прогреется до 22-27 градусов выше нуля. Ветер – северный - восточный. Днем скорость составит 2-7 метров в секунду, местами порывы 13-ти м/с.

В Челябинске в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в дневное время – 24-26 градусов выше нуля. Ветер будет восточный. Его скорость составит 308 метров в секунду.

ОнуфрийМолчаливый по народному календарю отмечается третьего августа. Так праздник назван в честь церковного святого – Онуфрия Молчаливого, чью память почитают православные верующие в этот день. Об Онуфрие известно немного, он проживал в 12 веке в Киеве, являлся христианским монахом.

Третьего августа по приметам не рекомендуется много разговаривать, болтать просто так, попусту, не по делу. Старайтесь как можно меньше говорить, особенно за работой и едой. В этом случае день окажется успешным. Также избегайте сплетен, не распускайте слухи и никого не обманывайте. Лучше отказаться от употребления сырых яблок – к проблемам с ЖКТ. Есть можно яблоки, прошедшие термическую обработку.

Избегайте споров и выяснения отношений. Не устраивайте сцен ревности и не вступайте в конфликты. В этот день дома должен быть порядок. Нельзя разбрасывать вещи, оставлять немытой посуду. В противном случае в жизни начнется хаос. Не стоит также отказываться от предложений, поступивших к вам третьего августа. Даже если, на первый взгляд, они кажутся вам сомнительными. Лучше пообещайте, что в будущем вы всё детально обдумаете.

Третьего августа на свет появляются предприимчивые, талантливые, удачливые и честолюбивые личности. С ними приятно общаться. От них исходит тепло. Это оптимисты, которых не пугает трудности и опасность. Они всегда стремятся докопаться до истины, такой, как они её видят, невзирая на риск.

Рожденные в этот день чистосердечны и открыты. Они всегда достигают поставленной цели. В качестве талисмана им следует носить коралл, а их цветком-оберегом является подсолнух.