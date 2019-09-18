Прогноз погоды

В среду в Челябинской области небольшие дожди
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 09:10
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 18 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, на юге – до плюс 22 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 31 минуту, зайдет в 19 часов 5 минут. Долгота светового дня – 12 часов 34 минуты. Луна стареющая.

18 сентября по народному календарю Захарий и Елизавета.

По этому дню судили, какой будет зима. Также смотрели на рябину: если ее листья уже пожелтели, значит, зима придет рано и будет холодной; а если на дереве видели много ягод, ждали дождливую осень.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

Автор: 
Олеся Денисова
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