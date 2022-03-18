18.03.2022
В центре Челябинска будет ограничено движение
18.03.2022
За Победу: Челябинск отметит Крымскую весну патриотическим автопробегом
18.03.2022
Чиновников из Златоуста отправили в СИЗО
18.03.2022
«Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
18.03.2022
Челябинцам расскажут о том, как защитить ребенка от буллинга
18.03.2022
Под ногами лед, над головой – сосульки: в центре Челябинска обнаружен опасный участок
В таганайскую тундру прилетели «снежные подорожники»
15.03.2022
На Таганае спасатели нашли тело пропавшего туриста из Перми
05.03.2022
Первой особо охраняемой природной территории в Челябинской области – национальному парку «Таганай» - исполнился 31 год.
16.11.2021
На Таганае отметился волк
13.10.2021
В Челябинской области неизвестный «перенес» границу «Таганая»
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022