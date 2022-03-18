В таганайскую тундру прилетели «снежные подорожники»

В тундру Дальнего Таганая (Челябинская область) в середине марта прилетели пуночки, которых в народе называют «снежный подорожник» или «арктический воробей», потому что встречаются они даже в арктических пустынях и на ледяных куполах полярных ледников.

Как сообщили в пресс-службе национального парка «Таганай», зимой эти представители отряда воробьинообразных предпочитают «спускаться» в тайгу, их можно встретить у дорог и окраин поселений. На Таганае пуночки были замечены на плесах горных рек и по берегам лесных водоемов, а также в курумниках, окружающих с северо-запада Киалимский кордон.

«А вот прилёт «снежных подорожников» на Дальний Таганай, чей климат приравняли к арктическому, знаменует начало весны», - отмечают в нацпарке.