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В воскресенье Большой Кисегач ждет всех желающих освободить его воды и берег от мусора

Среда обитания
Сегодня, 15:47
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Неравнодушных к проблемам экологии южноуральцев приглашают к субботнику на озере Большой Кисегач, который состоится 23-го августа и завершит серию мероприятия масштабного «дайв-десанта».

Экологическая акция «Чистый берег: Большой Кисегач» пройдет на «Зимнем пляже» в деревне Колоколенки Чебаркульского муниципального района и станет последним событием проекта министерства экологии Челябинской области и ООО «ДИМСИ» (детские и молодежные социальные инициативы), поддержку которому оказывает Фонд президентских грантов.

На сегодняшний день в рамках проекта с берегов озер Еловое, Чебаркуль и Большой Кисегач было собрано уже около шести тонн отходов.

«Вокруг просто горы мусора. Кресла, торшеры, тумбочки, под водой - битое стекло. Повсюду пластиковые и стеклянные бутылки. Очень многое хочется сказать тем, кто пытается обмануть свою совесть и сминает бутылки перед тем, как швырнуть их в кусты. Мы не расслабляемся и продолжаем своё дело. За один день уборки на каждого из нас приходится в среднем по семь-восемь мешков мусора - по сто килограммов на человека. Просим неравнодушных жителей не стоять в стороне и присоединиться к акции. Вместе нам удастся гораздо больше!», - обратился к жителям области руководитель проекта, президент организации «ДИМСИ» Павел Бубенков.

В предстоящем субботнике на берегу озера Кисегач, по предварительным данным, примут участие более ста жителей Чебаркуля, Челябинска и других городов региона. Чтобы поднять скопившиеся отходы со дна прекрасного южноуральского водоема, к делу подключатся дайверы. Будет наведен порядок и на островах Большого Кисегача, куда направят группу волонтеров.

Организаторы предполагают, что к концу акции на водоемах Челябинской области будет собрано свыше десяти тонн мусора.

Заключительный субботник пройдет в деревне Колоколенки с 11-ти утра до двух часов дня. Мешки и перчатки брать не надо – их предоставят всем добровольцам. А вот защитные маски и кружки для горячего чая взять надо.

Закрытие акции состоится в 15 часов на территории экоцентра «Наш Дом» в «Партизанской деревне» (Чебаркуль, Миасское шоссе, дом 2).

Записаться на участие в мероприятии можно в министерстве экологии Челябинской области по телефону: 8 (351) 263-10-38, контактное лицо – Наталья Первушина.

В минэкологии региона напоминают, что субботники на берегах водных объектов проходят в рамках акции «Вода России» национального проекта «Экология».

 

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