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В выходные в Челябинской области будет тепло и облачно

В предстоящие выходные дни, 13-го и 14-го февраля в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки.

Суббота и воскресенье порадуют южноуральцев теплой погодой. Так, днем 13-го февраля синоптики челябинского Гидрометцентра обещают 0, +5 градусов (на севере региона столбики термометров опустятся до отметки в минус три градуса).

Ночь с пятницы на субботу также не будет очень холодной: -12, -17 градусов (на юге и крайнем западе: - 2, -7).

Ветер в субботу обещают южный и юго-западный, скорость - три-восемь метров в секунду.

Ночь 14-го февраля и вовсе будет теплой. Согласно прогнозу челябинского Гидрометцентра, столбики термометров южноуральцев будут показывать всего -3, -8 градусов. Днем воскресенья обещают температуру воздуха от 0 до минус пяти градусов.

Ветер 14-го февраля ожидается южный, с порывами до 14-ти метров в секунду.

В Челябинске в выходные дни будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем субботы жителям южноуральской столицы обещают -1, +1 градус. Днем воскресенья будет примерно такая же погода: 0, -2 градуса.

Как сообщает Гисметео, по приметам 13-го февраля определяли, чего ждать от погоды в ближайшие дни: мороз или оттепель.

Существует ряд народных примет, связанных с этим днем.

Светлый огонь в печи - к оттепели, красный - к морозу.

Дрова дымят и еле горят - к потеплению.

Слабая тяга - к сырости, сильная - к морозу.

Птицы в снегу копошатся - к сырости.

Ясная ночь - к солнечной погоде.

Вороны громко кричат - к метели.

Солнце в кругах - к урожайному году.

По тому, какая погода установилась в Трифонов день, 14-го февраля, определяли, какой будет вся весна.

Если на Трифона тепло - ближайшие месяцы тоже окажутся теплыми.

Если холодно - холодными.

День снежный - жди дождливую весну.

Прозрачные облака к концу дня - к хорошей погоде.

Звездное небо - к поздней весне.