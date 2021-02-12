В выходные в Челябинской области будет тепло и облачно

В предстоящие выходные дни, 13-го и 14-го февраля в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки.
Суббота и воскресенье порадуют южноуральцев теплой погодой. Так, днем 13-го февраля синоптики челябинского Гидрометцентра обещают 0, +5 градусов (на севере региона столбики термометров опустятся до отметки в минус три градуса).
Ночь с пятницы на субботу также не будет очень холодной: -12, -17 градусов (на юге и крайнем западе: - 2, -7).
Ветер в субботу обещают южный и юго-западный, скорость - три-восемь метров в секунду.
Ночь 14-го февраля и вовсе будет теплой. Согласно прогнозу челябинского Гидрометцентра, столбики термометров южноуральцев будут показывать всего -3, -8 градусов. Днем воскресенья обещают температуру воздуха от 0 до минус пяти градусов.
Ветер 14-го февраля ожидается южный, с порывами до 14-ти метров в секунду.
В Челябинске в выходные дни будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем субботы жителям южноуральской столицы обещают -1, +1 градус. Днем воскресенья будет примерно такая же погода: 0, -2 градуса.
Как сообщает Гисметео, по приметам 13-го февраля определяли, чего ждать от погоды в ближайшие дни: мороз или оттепель.
Существует ряд народных примет, связанных с этим днем.
Светлый огонь в печи - к оттепели, красный - к морозу.
Дрова дымят и еле горят - к потеплению.
Слабая тяга - к сырости, сильная - к морозу.
Птицы в снегу копошатся - к сырости.
Ясная ночь - к солнечной погоде.
Вороны громко кричат - к метели.
Солнце в кругах - к урожайному году.
По тому, какая погода установилась в Трифонов день, 14-го февраля, определяли, какой будет вся весна.
Если на Трифона тепло - ближайшие месяцы тоже окажутся теплыми.
Если холодно - холодными.
День снежный - жди дождливую весну.
Прозрачные облака к концу дня - к хорошей погоде.
Звездное небо - к поздней весне.