Виталий Безруков: по жалобам челябинцев на запах фекалий проводится проверка

По обращениям жителей Курчатовского и Калининского районов Челябинска, которые вчера, второго мая, жаловались на запах фекалий, проводится проверка.

Об этом в своем телеграм-канале сегодня, третьего мая, сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По его словам, на место были оперативно направлены инспекторы регионального надзора, которые начали проводить проверку.

«Из-за смены направления ветров отрабатывается большое количество источников, которые могли стать причиной неприятного запаха в областном центре», - подчеркнул Безруков.

В частности, проверяются Кременкульские очистные сооружения, очистные МУП ПОВВ, сельскохозяйственные поля, используемые птицефабрикой, и ряд промышленных объектов.

«Для проведения проверочных мероприятий информация направлена в управление Росприроднадзора», - сообщил Виталий Безруков.

Он сообщил, что второго мая Центр экологического мониторинга зафиксировал незначительное превышение по сероводороду в 1.5 ПДК на пересечении улиц 250 лет Челябинска и Чичерина. Оперативно направленная на место перепроверки данных лаборатория подтвердила превышения.