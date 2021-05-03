03.05.2021
Для взрослых и детей: Молодежный театр подарит Челябинску музыкальную «Дюймовочку»
03.05.2021
Челябинская область примет «Матч городов Урала» по спортивному туризму
03.05.2021
Виталий Безруков: по жалобам челябинцев на запах фекалий проводится проверка
03.05.2021
На площади Революции Челябинска монтируют трибуны для зрителей парада Победы
03.05.2021
В Миассе разыскивают поджигателя леса
03.05.2021
Археологи нашли под Анапой золотого коня царя Митридата
Виталий Безруков: по жалобам челябинцев на запах фекалий проводится проверка
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021
На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец
28.04.2021